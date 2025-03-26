ABD'nin Yemen'e Saldırılarında 25 Sivil Hayatını Kaybetti

ABD'nin Yemen'e bir haftadır saldırılarını sürdürürken en az 25 sivil hayatını kaybetti.

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ABD'nin Yemen'e Saldırılarında 25 Sivil Hayatını Kaybetti

ABD, bir haftadır Yemen’e saldırılarını sürdürürken, 4’ü çocuk en az 25 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Yemen Veri Projesi" adlı bağımsız araştırma kuruluşuna göre ABD'nin 15-21 Mart arasında gerçekleştirdiği bombardımanlarda 4'ü çocuk olmak üzere 25 sivil yaşamını yitirdi.

ABD tarafından 15-21 Mart arasında düzenlenen saldırılarda en az 28 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Kuruluşun açıklamasında, "Bu, Ocak 2022'de Suudi Arabistan ve BAE'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarından bu yana en ağır ve en ölümcül hafta oldu" denildi.

Kaynak: İHA

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