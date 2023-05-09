The Economist'ten Twitter kapağı: "Erdoğan gitmeli"

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisinin Twitter'daki kapak fotoğrafını İngilizce olarak "Erdoğan gitmeli" yazısıyla değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. The Economist, Twitter'daki kapak fotoğrafında Türkiye'deki seçimleri taşıdı. Kapağına Türk bayrağının yanı sıra İngilizce olarak, "demokrasiyi kurtar", "Erdoğan gitmeli" ve "Oy ver" yazılı görsel koyan dergiye AKP'li Hamza Dağ'dan tepki geldi.

İşte o kapak fotoğrafı:

"HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR LİSTESİNE..."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına “Erdoğan gitmeli” yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs’ta bu memleketin insanları, “Hevesi kursağında kalanlar” listesine The Economist’i de ekleyecek." ifadelerini kullandı.