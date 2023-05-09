101 yaşında ölen babasının cesedini 1,5 yıl derin dondurucuda sakladı

Evin sahibi 82 yaşındaki Hollandalı bir kişi, cesedin 1,5 yıl önce 101 yaşında ölen babasına ait olduğunu söyledi.

Hollandalı adam, babasının yokluğuna dayanamayacağı ve özleyeceği için derin dondurucuya koyduğunu söyledi.

Polis, olayın emekli maaşı dolandırıcılığı olup olmadığını araştırıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Almanya sınırındaki Landgraaf’daki olay, aile hekiminin uzun süredir haber almadığı yaşlı hastasıyla ilgili şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Hollandalı doktor, hastasının sağlığından endişe ettiğini belirterek, polise başvurdu.

Hollanda medyasına göre, aile hekiminin verdiği adrese giden polis ekibi, yaşlı adamın cesedini bir derin dondurucuda buldu.

Cesedin bulunduğu evin, ölen adamın 82 yaşındaki oğluna ait olduğu belirlendi.

1997 yılında eşini kaybeden 82 yaşındaki adamın, uzun süredir babası ile birlikte yaşadığı belirtildi.

Polise göre, doğal yollarla öldüğü belirlenen yaşlı adamın cesedi, uzun süredir derin dondurucuda saklanıyordu.

Yerel medyaya göre, polis tarafından sorgulanan 82 yaşındaki Hollandalı adam, babasının 1,5 yıl önce 101 yaşında vefat ettiğini söyledi.

Hollandalı adam, babasının yokluğuna dayanamayacağını savunarak “Onu kaybetmek istemiyordum. Yoksa özlerdim" dedi.

EMEKLİ MAAŞI DOLANDIRICILIĞI OLMA İHTİMALİ

82 yaşındaki adam, uzun yıllar beraber yaşadığı babasını "onunla hala konuşabilsin" diye dondurucuya koyduğunu anlattı.

Polis sözcüsü, cesedin ne kadar süredir derin dondurucuda olduğunu bilmediklerini vurgulayarak, “Merhumun bedeni uzun süredir dondurucudaymış” dedi.

Polis, Hollandalı adamın, babasının emekli maaşını almaya devam etmek için cesedi saklayıp saklamadığını araştırıyor.

Tutuksuz yargılanacak olan Hollandalı adam suçlu bulunursa, en fazla 2 yıl hapis ya da para cezasına çarptırılabilecek.

Yaklaşık 8 yıl önce yine aynı bölgedeki bir başka kasaba olan Oirsbeek’te de benzer bir olay yaşanmıştı.

Hollandalı bir erkek, 91 yaşında ölen annesinin cesedini 2 yıl evde saklayarak, emekli maaşını almaya devam etmişti.

Mahkeme, cesedin 2 yıl sonra bulunmasının ardından, Hollandalı adamın, haksız yere elde ettiği 40 bin euroyu geri ödemesini kararlaştırdı.