Tepkilerin Gölgesindeki Düğün İptal! Netanyahu’nun Oğlunun Evliliğine 'İran' Engeli
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun 16 Haziran'da yapılması planlanan düğünü, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi. Düğün kararı, İsrail kamuoyundaki tepkiler sonrası geldi. Avner'in düğününü 16 Haziran'a planlaması, İsrail kamuoyunun bir kesiminden tepki görmüştü. Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler bulunurken, Netanyahu'nun oğlunun düğün yapacak olması eleştirilere neden olmuştu.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun düğünü, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi.
Yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran Pazartesi gününü belirlediği ifade edildi. İran ile gerilimlerin artması, oğul Netanyahu'nun düğün töreninin iptal edilmesine neden oldu.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Avner Netanyahu'nun 16 Haziran tarihini seçmesi, İsrail kamuoyunda tepki toplamıştı. Özellikle Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerin bulunması nedeniyle, Başbakan’ın oğlunun düğün yapacak olması eleştirilere yol açmıştı.
Kaynak: AA
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