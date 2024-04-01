Tel Aviv yönetimi, Şam'da İranlı komutanın öldürülmesi üzerine alarm durumuna geçti

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan komutan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine Tel Aviv yönetimi, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti.

İran, Saldırıdan İsrail'i Sorumlu Tutuyor

İsrail güvenlik makamlarının, İran'ın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına saldırarak karşılık verebileceğini değerlendirdiği bildirildi. Suriye'de gerçekleşen saldırıların ardından Tel Aviv yönetimi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi. Hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte, İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini açıkladı.

Ekberi, İsrail'in F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını hedef aldığını dile getirdi.