Fransa’da 2024 Olimpiyatları hazırlıkları: Metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi

Bu yıl gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyatları için Fransa’da hazırlıklar sürüyor. Olimpiyat hazırlıkları sürecinde metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi.

Fransa’da 2024 Olimpiyatları hazırlıkları: Metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında 15 adet metro istasyonunun adı sporcu isimleri ile değiştirildi.


Fransa’da 2024 Olimpiyatları hazırlıkları: Metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi - Resim : 1
Alexandre Dumas durağının adı Alexandre Dumarathon olurken, Victor Hugo durağının yeni adı ise Victor Judo oldu.

Fransa’da 2024 Olimpiyatları hazırlıkları: Metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi - Resim : 2

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