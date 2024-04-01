Fransa’da 2024 Olimpiyatları hazırlıkları: Metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi
Bu yıl gerçekleştirilecek 2024 Olimpiyatları için Fransa’da hazırlıklar sürüyor. Olimpiyat hazırlıkları sürecinde metro istasyonları sporcu isimleri ile değiştirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında 15 adet metro istasyonunun adı sporcu isimleri ile değiştirildi.
Alexandre Dumas durağının adı Alexandre Dumarathon olurken, Victor Hugo durağının yeni adı ise Victor Judo oldu.