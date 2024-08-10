Teknoloji Dünyasını Yasa Boğan Ölüm

Uzun yıllar YouTube'un CEO'su olarak görev yapan, Google'ın kuruluşunda yer alan ve şirketin ilk pazarlama müdürü olan Susan Wojcicki, 56 yaşında kansere yenik düştü.

Teknoloji Dünyasını Yasa Boğan Ölüm

2014 yılından 2023'e kadar YouTube'un CEO'su olarak görev yapan, Google'ın kuruluşunda yer alan ve şirketin ilk pazarlama müdürü olan Susan Wojcicki, kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanamayarak 56 yaşında hayatını kaybetti.

Google ve Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, X hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum Susan Wojcicki'nin, iki yıl kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybetmesi beni inanılmaz derecede üzdü. Kendisi Google tarihindeki herkes kadar önemli bir yere sahip ve onsuz bir dünyayı hayal etmek çok zor. O, dünya üzerinde muazzam bir etkisi olan inanılmaz bir insan, lider ve arkadaştı ve ben onu tanıdığı için daha iyi olan sayısız Google çalışanından biriyim. Onu çok özleyeceğiz. Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte. Huzur içinde uyu Susan." ifadelerini kullandı.

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