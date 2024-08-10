İsrail, Gazze'de 2 Gazeteciyi Daha Katletti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda gazeteci Tamim Ebu Maummer ile Abdullah El Suveyşi hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırıda gazeteciler Tamim Ebu Muammer ve Abdullah el Suveyşi hayatını kaybetti.
İsrail Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürürken, gazetecileri de hedef alıyor. Bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde Tamim Ebu Muammer ve Abdullah el Suveyşi isimli 2 gazeteci evlerine düzenlenen saldırı sonucu aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybetti.
Hamas, 2 gazetecinin öldürülmesini, “Gazze'deki soykırımı haber yapan sesleri susturma amacıyla İsrail tarafından Filistinli gazetecilere karşı işlenen suç dizisinin bir yenisi daha” şeklinde nitelendirdi.
Kaynak: İHA