Tayland'dan Duvar Örme Kararı

Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, telefon dolandırıcılarıyla mücadele için yeni önlemlerin gözden geçirildiğini bildirdi.

Houngsub, bu kapsamda Kamboçya sınırının bir kısmına duvar inşa edilmesi olasılığının kabine tarafından değerlendirildiğini belirtti.

"Duvar yapılırsa, nasıl yapılır? Ne gibi sonuçlar doğurur, herhangi bir sorunu çözer mi? Tüm bunların incelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Houngsub, duvarın uzunluğu hakkında bilgi vermedi.

Houngsub, bazı bakanların konu hakkında Kamboçyalı yetkililerle görüşmek üzere görevlendirildiğini sözlerine ekledi.

TAYLAND'DAKİ DOLANDIRICILIK SORUNU

Telefon dolandırıcıları, Tayland başta olmak üzere Güney Asya ülkelerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Dolandırıcılar, iş imkanı gibi çeşitli vaatlerle kandırdıkları kişileri başka ülkelere davet ederek alıkoyuyor.

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik sınırı paylaşıyor. Sınır tellerle ayrılıyor.

Kaynak: AA