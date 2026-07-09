Tahran'dan Dünyayı Sarsacak Hürmüz Restİ: 'ABD Durmazsa Hürmüz Boğazı’nı Açmayacağız!'

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Orta Doğu'da füzelerin havada uçuştuğu askeri hareketlilik, küresel ekonomiyi kilitleyecek bir enerji krizinin eşiğine geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri komutanlığı tarafından yayımlanan resmi bildiride, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bombardımanlarına ve ticari gemileri yönlendirme çabalarına çok sert bir kırmızı çizgi çekildi.

'YENİDEN AÇILMA SÜRECİ CİDDİ RİSK ALTINDA'

Devrim Muhafızları tarafından paylaşılan bildiride, Pentagon'un deniz ticaret hatlarını belirleme iddiaları sert bir dille reddedildi. Bildiride şu uyarılara yer verildi:

"ABD'nin terörist ordusunun maceracı girişimleri ve geçiş güzergahını belirlemeye yönelik hukuksuz müdahalesi, Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılma sürecini ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Bu durum, boğazdan yararlanan tüm dünya ülkelerinin ekonomik çıkarlarını da ciddi biçimde tehlikeye atacaktır."

'YABANCI UNSURLARIN HERHANGİ BİR HAKKI YOK'

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin güvenliğinin yalnızca bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğinin altını çizen Tahran yönetimi, bölge dışı askeri varlıkların sadece istikrarsızlığı ve savaş riskini artırdığını savundu.

Bildiride, Amerikan güçlerinin derhal Körfez sularını terk etmesi gerektiği yinelenirken, İran donanmasının Hürmüz’ü tamamen kapatma ve kilitleme kapasitesine sahip olduğu iması öne çıkarıldı.

KARŞILIKLI BOMBARDIMANLARIN ARDINDAN GELEN KRİTİK EŞİK

Bu sert açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı çok daha ağır vururuz" tehdidinin hemen ardından geldi. Bölgede tansiyon Amerikan savaş uçaklarının gece yarısı Hürmüz yakınlarındaki İran mevzilerini bombalamasıyla yeniden yükseldi. İran ise bu bombardımana misilleme olarak ABD'nin Kuveyt ve Bahreyn'de konuşlu askeri üslerindeki lojistik altyapı ve tesisleri balistik füzelerle vurduğunu açıklamıştı. Saha kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının dünya petrol fiyatlarında şok bir sıçrama yaratabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi