ABD Füzeleri Nükleer Santralin Sınırında: İskeleler ve Üsler Vuruldu

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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı krizinin ardından patlak veren topyekun savaş, nükleer tesislerin sınırına dayandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Buşehr Eyaleti Vali Yardımcısı İhsan Cihaniyan, Buşehr Nükleer Santrali'nin çevresi, Çoğadek'teki askeri üs ve eyaletin güneyindeki bir balıkçı iskelesinin ABD güçleri tarafından hedef alındığını, şu ana kadar can kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığını belirtti.

BALIKÇI TEKNELERİ ALEV ALEV

Sabah saatlerinde de Aseluye'ye bağlı Benud İskelesi'nin saldırıya uğradığını aktaran Cihaniyan, olayda bölge halkına ait balıkçı teknelerinde yangın çıktığını ifade etti.

Cihaniyan, olay yerlerinde inceleme ve hasar tespiti çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA