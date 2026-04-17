Suriye'de Yeni Dönem... ABD, Üs Devrini Tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki önemli üslerin devir tesliminin tamamlandığını açıkladı.

ABD, Suriye’deki askeri varlığına ilişkin üslerin devir-teslim sürecinin tamamladığını açıkladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetleri, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı'nın planlı ve koşullara bağlı geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamladı" dedi.

IŞİD'in yenilgisini sürdürmenin bölge genelinde güvenliği artırmak için hayati önem taşıdığını belirten Hawkins, ABD güçlerinin yerel ortaklar tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan ve yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, şubat ayından itibaren bölgeden çekilmeye başlamıştı. Asker ve teçhizatın son konvoyu 16 Nisan'da Kasrak Hava Üssü'nden ayrılmıştı. Yılın başlarında 5 bin 700'den fazla IŞİD'li, Suriye'deki gözaltı tesislerinden Irak'a transfer edilmişti.

Kaynak: AA

Nihai Anlaşma İçin Geri Sayım: Trump Tarih Verdi Nihai Anlaşma İçin Geri Sayım: Trump Tarih Verdi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ABD-İran Hattında Kritik Eşik: Nükleer Krizde Para Formülü ABD-İran Hattında Kritik Eşik: Nükleer Krizde Para Formülü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi! Ölümü Şüpheli Bulundu, Savcılık Otopsi İstedi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak Otobüs Yolculuklarında Bir Devir Kapanıyor: Yıllarca Bedava Olan Hizmet Artık Ücretli Olacak
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma