Suriye'de Yeni Dönem... ABD, Üs Devrini Tamamladı

ABD, Suriye’deki askeri varlığına ilişkin üslerin devir-teslim sürecinin tamamladığını açıkladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD kuvvetleri, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı'nın planlı ve koşullara bağlı geçiş sürecinin bir parçası olarak Suriye'deki tüm önemli üslerimizin devrini tamamladı" dedi.

IŞİD'in yenilgisini sürdürmenin bölge genelinde güvenliği artırmak için hayati önem taşıdığını belirten Hawkins, ABD güçlerinin yerel ortaklar tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında görev yapan ve yaklaşık 2 bin askerden oluşan ABD birlikleri, şubat ayından itibaren bölgeden çekilmeye başlamıştı. Asker ve teçhizatın son konvoyu 16 Nisan'da Kasrak Hava Üssü'nden ayrılmıştı. Yılın başlarında 5 bin 700'den fazla IŞİD'li, Suriye'deki gözaltı tesislerinden Irak'a transfer edilmişti.

Kaynak: AA