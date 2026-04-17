Nihai Anlaşma İçin Geri Sayım: Trump Tarih Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Axios’a konuşan Trump, Washington ile Tahran heyetlerinin nihai anlaşma için hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Trump, "İranlılar görüşmek istiyor. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Muhtemelen önümüzdeki bir iki gün içinde de bir anlaşmaya varacağız" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BAŞLIĞI

Trump, anlaşma sağlanmadan ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı politikaların geri çekilmeyeceğini vurgulayarak, boğazın tüm ticari geçişlere açık olması gerektiğini söyledi.

İSRAİL'E ÇIKIŞTI

Olası anlaşmanın İsrail’in güvenliğine katkı sağlayacağını savunan Trump, Lübnan’da yürürlüğe giren ateşkese de değindi. İsrail’in saldırılarını sürdürmesini eleştiren Trump, "İsrail durmalı. Binaları havaya uçurmaya devam edemezler. Buna izin vermeyeceğim" dedi.

Kaynak: AA