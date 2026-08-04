Suriye-Irak Sınırında Hareketlilik: Ordu Seferberlik İlan Etti

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Suriye ordusu, Irak sınırındaki birliklerinde tam seferberlik ilan etti. tv100'de yer alan habere göre karar kapsamında izinli tüm askerlerin görev yerlerine dönmesi istendi. Askeri kaynaklara göre, Deyr ez-Zor'da konuşlu Birinci Kolordu Komutanlığı da bünyesindeki tüm personelin derhal birliklerine katılması yönünde emir verdi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Stratejik öneme sahip Deyr ez-Zor ve çevresinde alınan tedbirlerin gerekçesine ilişkin Suriye yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, alınan bu acil kararın Irak sınır hattındaki olası olumsuz gelişmelere, bölgedeki silahlı grupların hareketliliğine veya sınır güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir savunma adımı olabileceğini değerlendiriyor. Ordu birliklerinin sınır boyunca teyakkuz hali devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi