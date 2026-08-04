Trump ile Katar Emiri Arasında İran Diplomasisi: Çözüm Çabaları Masaya Yatırıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Görüşmede ABD-İran müzakerelerine ilişkin diplomatik çözümler ele alındı.

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Trump ile Katar Emiri Arasında İran Diplomasisi: Çözüm Çabaları Masaya Yatırıldı
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Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler, iki taraf arasında sürdürülebilir diplomatik bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak girişimler ve tarafların tutumlarının yakınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

KATAR'A TEŞEKKÜR MESAJI

Görüşmede Trump, Katar’ın diplomatik çabaların desteklenmesi ve taraflar arasında diyaloğun kolaylaştırılması yönündeki rolünü takdir ederek, bunun bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim ise ihtilaflı konuların çözümünde diyalog ve diplomatik yöntemlerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptında üzerinde uzlaşılan hususlara tüm tarafların bağlı kalması ve gerilimin kontrol altına alınmasını amaçlayan uluslararası girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Taraflar, ayrıca ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları da görüşerek, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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Kaynak: AA

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