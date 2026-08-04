İspanya'daki Göç Krizinde Yeni Bilanço: 75 Can Kaybı, 70 Bin Geri Dönüş

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İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç hareketliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Marlaska, Sebte'ye giriş yapan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının yeniden Fas'a döndüğünü, İspanya'da kalan göçmenlerin durumunun ise yetkililer tarafından takip edildiğini söyledi. Bakan, gerekli görülmesi halinde bu kişilerin iade edilebileceğini belirtti.

75 ÖLÜ, 44 KAYIP

Göç girişimleri sırasında 75 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Marlaska, daha önce yerel basında yer alan 88 ölü iddiasını da böylece güncellemiş oldu. Öte yandan İspanyol polisi, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Sebte'ye geçmeye çalışırken 44 düzensiz göçmenin kaybolduğunu bildirdi.

Marlaska ayrıca, AB içişleri bakanlarının İspanya'nın krize verdiği yanıtı takdir ettiğini belirterek, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin toplu göç girişimlerini artırdığına ve insanların hayatını tehlikeye attığına dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz'da Fas'ın Fenidek kıyılarından yüzerek Sebte'ye ulaşmaya çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene güvenlik güçleri müdahale etmişti. Artan göç baskısı üzerine İspanya hükümeti, Sebte'de güvenliği sağlamak amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye sevk etmişti.

Kaynak: AA