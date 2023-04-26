Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 512'ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda 512 kişinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalardan kaçan 16 bin kişi de Güney Sudan'a sığındı.

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Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 512'ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, çatışmalarda 4 bin 193 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yalnızca Hartum eyaletinde bu sürede 169 kişinin öldüğü, 2 bin 403 kişinin yaralandığı, çatışmanın taraflarıyla hastane ve sağlık merkezlerinden uzak durmaları konusunda görüşme sağlandığı aktarıldı.

Bazı hastanelerin kapatıldıktan sonra hizmete geri döndüğü, ilaç tedariki ve hastalık kontrolü noktasında Dünya Sağlık Örgütü ve ülkede faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olunduğu ifade edildi.

DOKTORLAR SENDİKASI: 14 HASTANE BOMBALANDI, 19 HASTANE ZORLA BOŞALTILDI

Sudan Doktorlar Sendikası ise çatışma hattına yakın bölgelerdeki hastanelerin yüzde 72’sinin çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

Sendikanın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Başkent ve eyaletlerdeki 82 hastaneden 59'u hizmet dışı kaldı" denildi. Sendika, 14 hastanenin bombalandığını, 19 hastanenin ise zorla boşaltıldığını bildirdi.

16 BİN KİŞİ GÜNEY SUDAN'A SIĞINDI

Güney Sudan İnsani İşler Bakanı Albino Akol Atak, komşu ülke Sudan'dan ülkesine sığınan kişilerle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Atak, nisan ayının ortasından itibaren çoğunluğu Güney Sudanlı olmak üzere 16 bin kişinin Güney Sudan'a giriş yaptığını belirtti.

İki ülke sınırında 12 sınır geçiş noktası üzerinden girişlerin sağlandığını aktaran Atak, Güney Sudan'a sığınanlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğunu söyledi.

Atak, komşu ülke Sudan'daki çatışmalar nedeniyle en az 40 bin kişinin Güney Sudan'a geçeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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