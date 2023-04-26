Kral Charles ve Kraliçe Camilla Eurovision sahnesinin açılışını yaptı

67. Eurovision Şarkı Yarışması, 13 Mayıs'ta Liverpool’da düzenlenecek.

Sloganı ‘United by Music’ (Müzikte Birlik) olan 67. Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım sürerken İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla, M&S Bank Arena'da kendileri için düzenlenen özel tura katıldı.

Kral ve Kraliçe, kutlamalara ev sahipliği yapmaya hazırlayan yaratıcı ekiple tanıştı.

Kral Charles ve eşi, ayrıca Ukraynalı şarkıcı Julia Sanina, Ted Lasso oyuncusu Hannah Waddingham ve BBC Radio 2 yorumcuları Rylan ve Scott Mills gibi Eurovision sunucularıyla da sohbet etti.

Kral ve Kraliçe, bu yıl yarışmada İngiltere'yi temsil edecek olan şarkıcı Mae Muller ile de bir araya geldiler.

"MAJESTELERİNİN BU SAHNEYE GELMESİ BİR ONURDUR"

BBC Genel Direktörü Tim Davie ise "Kral ve Kraliçe'nin bugün Eurovision Şarkı Yarışması sahnesine gelmeleri bir onurdur. Bu set tüm kutlamaların odak noktası olacak. Bu sahnenin Liverpool'u ve dünyanın her yerindeki TV ekranlarını aydınlatmasını görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

25 yıl sonra ilk kez İngiltere'de yapılacak olan "Eurovision Şarkı Yarışması", Kral Charles'ın taç giyme töreninden bir hafta sonra 13 Mayıs'ta yapılacak.

EUROVISION'A HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Arnavutluk

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Ermenistan

Estonya

Finlandiya

Gürcistan

Hırvatistan

Hollanda

İrland

İsrail

İsveç

İsviçre

İzlanda

Güney Kıbrıs

Letonya

Litvanya

Malta

Moldova

Norveç

Polonya

Portekiz

Romany

San Marino

Sırbistan

Slovenya

Yunanistan

Almanya

Birleşik Krallık

Fransa

İspanya

İtalya

Ukrayna