Bernie Sanders ABD seçimlerinde destekleyeceği adayı açıkladı: Benim işim işçi sınıfı için mücadele edildiğinden emin olmak

ABD Başkanı ve Demokrat Partili siyasetçi Joe Biden'ın 2024 Başkanlık seçimlerinde yeniden aday adayı olacağını resmi olarak açıklamasının ardından Vermont Senatörü Bernie Sanders, başkan adayı olmayacağını, bunun yerine Biden'ın yeniden seçilmesini destekleyeceğini açıkladı.

2020 Başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin aday adayları arasında yapılan ön seçimlerde Biden'ın rakibi olan Sanders, ABD basınına yaptığı açıklamada, 'Başkan'ın yeniden seçildiğini görmek için yapabileceği her şey yapacağını' söyledi. Bernie Sanders, "Bu ülkenin ihtiyacı olan en son şey, Amerikan demokrasisinin altını oyan, kadınların seçme hakkını elinden alan, silahlı şiddet krizini, ırkçılığı, cinsiyetçiliği ya da homofobiyi ele almayan bir Donald Trump ya da başka bir sağcı demagog" dedi.

'İŞÇİ SINIFI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİNDEN EMİN OLACAĞIZ'

Duvar’ın aktardığına göre, "İnsanlar yapmak istediklerini yapacaktır" diyen Bernie Sanders, "Joe Biden'ın Demokrat Parti adayı olacağını düşünüyorum. Ve benim işim ve bence ilerici hareketin işi, ayağa kalkıp bu ülkenin işçi sınıfı için mücadele ettiğinden ve hiçbir şeyi cepte görmediğinden emin olmak" ifadelerini kullandı. Bir daha başkan adayı olmayacağının da sinyalini veren Sanders, "Başkan adayı olmak harika bir deneyim. Ben bundan çok keyif aldım; umarım, Amerikan siyasetinin doğasında bir etki yaratabilmişizdir" ifadelerini kullandı.