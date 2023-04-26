Grammy ödüllü Ed Sheeran'a 'çalıntı şarkı' davası

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, "Thinking Out Loud" isimli şarkısının çalıntı olduğu iddiası nedeniyle ifade verdi.

Grammy ödüllü Ed Sheeran'a 'çalıntı şarkı' davası

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, "Thinking Out Loud" isimli şarkısının çalıntı olduğu iddiası nedeniyle New York'ta ifade verdi. Mahkeme binasında akşama kadar kalan şarkıcı, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın, "Thinking Out Loud" isimli şarkısının çalıntı olduğu iddialarına karşı New York'ta ifadesi alındı.

ÇALINTI OLMADIĞINI SAVUNDU

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı New York'taki duruşmada, "Thinking Out Loud" şarkısının Marvin Gaye'nin i "Let's Get It On" isimli klasik eserinden çalıntı olmadığını savundu.

32 yaşındaki müzisyen, Gaye'nin 1973 tarihli eserinin ortak yazarı Ed Townsend'in varislerinin açtığı davada telif haklarını ihlal etmekle suçlanırken, Sheeran şarkıyı kendisinin yazdığı konusunda ısrar etti.

SORULARI YANITLAMADI

Sabah girdiği mahkeme binasında akşama kadar kalan şarkıcı, çıkışta bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

DAVA 2017'DE AÇILMIŞTI

1973'ten bu yana birçok film ve reklamda kullanılan "Let's Get It On" şarkısının söz yazarı Townsend 2003'te vefat etmiş, kızı Kathryn Townsend Griffin, babasının şarkısını çalmakla suçladığı Sheeran'ı 2017'de dava etmişti.

Tam adı Edward Christopher Sheeran olan 1991 İngiliz şarkıcı, "Thinking Out Loud" isimli şarkısıyla 2016'da Grammy ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: AA

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