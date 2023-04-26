İran'dan, ABD’ye yaklaşık 313 milyon dolarlık ceza

İran’da, 2017’de İran Meclisi ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu Ayetullah Humeyni’nin türbesine gerçekleştirilen terör saldırılarında rolü olduğu gerekçesiyle eski iki ABD başkanı dahil 9 kişi ve kurumun yargılandığı davada karar çıktı.

Tahran Hukuk Mahkemesinde görülen davada, eski ABD başkanları Barack Obama ve George Walker Bush, ABD Silahlı Kuvvetlerinden emekli General Tommy Ray Franks, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hazine Bakanlığı, teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin ile American Airlines Group olmak üzere toplam 9 kişi ve kurumun DEAŞ gibi terör gruplarının örgütlenmesi ve yönetilmesinde asli role sahip oldukları gerekçesiyle suçlu bulundukları belirtildi. Bu kapsamda meclise ve Humeyni’nin türbesine yönelik terör saldırılarında rolü olduğu gerekçesiyle davalıların, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 9 milyon 950 bin dolar maddi, 104 milyon dolar manevi, 199 milyon dolar cezai tazminat olmak üzere toplamda 312.9 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildiği ifade edildi.

Öte yandan, İran’da 7 Haziran 2017 tarihinde İran Meclisi ile ülkenin ilk dini lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesine terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İHA