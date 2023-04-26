Trump'ın yeni kitabı 'bestseller' oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son yazdığı, ünlülerin mektuplarını içeren "Trump'a Mektuplar" isimli kitabı aldığı ön siparişlerle Amazon'un bestseller listesine girdi.

Trump'ın yeni kitabı 'bestseller' oldu

Dijital kitap mağazası Amazon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni kitabını, ön sipariş satışlarına başladığı ilk günde gördüğü büyük ilgi üzerine en çok satanların yer aldığı bestseller listesine aldı.

Amazon'da 99 dolardan satışa çıkan eski Başkanın anı kitabında, Kraliçe II. Elizabeth, Kral Cahrles, Oprah Winfrey ve Michael Jackson dahil bir çok ünlünün gönderdiği el yazması mektuplara yer verildiği bilgisi paylaşıldı.

Kitapla ilgili bilgilerin yer aldığı Amazon sayfasında, "Trump'a Mektuplar, Başkan Trump ve ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasındaki inanılmaz özel yazışma koleksiyonunun bir bölümünü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Kitabın baskısını yapan yayınevi Winning Team Publishing'in sayfasında ise "Başkan Richard Nixon'dan Prenses Diana'ya ve Hillary Clinton'dan Başkan Kim Jong Un'a kadar hiç bir kitap, 'Trump'a Mektuplar' kadar tarihe bir bakış sunamaz!" sözleri yer aldı.

Yayınevi, eski ABD Başkanı'nın görevden ayrıldıktan sonra yazdığı ikinci kitabında, her mektubu özenle seçtiğini ve yorumladığını kaydetti.

Yayınevinin sipariş sayfasında Trump'ın son kitabının imzalı versiyonunun 399 dolara satışa sunulduğu görüldü.

Kaynak: AA

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