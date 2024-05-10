S&P Global'den Türkiye tahmini: 2025'te dolar kaç TL olacak?

S&P Global, bugün Türk bankalarına ilişkin yayınladığı notunda, "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. S&P ayrıca 2025 yılı için dolar/TL tahmininde de bulundu.

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S&P Global'den Türkiye tahmini: 2025'te dolar kaç TL olacak?

S&P Global bugün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz" dedi.

S&P'nin bugün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Notta ayrıca yurtiçi yerleşiklerin TL'ye olan güven eksikliğinin bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceğine de dikkat çekildi.

Nominal kredi büyümesinin ise bu yıl yüzde 40'lara doğru yavaşlamasının beklendiği bunun da reel bazda daralma anlamına geleceği ifade edildi.

2025 YILI İÇİN DOLAR/TL TAHMİNİ

Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.

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