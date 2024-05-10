Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu, Lyon Başpiskoposu'nun yanında şehadet parmağını göstererek poz verdi
Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım, Lyon Başpiskoposu'na yaptığı ziyarette şehadet parmağını göstererek fotoğraf verdi. Söz konusu fotoğraf, gelen yoğun tepkilerin ardından konsolosluk hesabından silindi.
Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Yıldırım, 7 Mayıs günü Lyon Başpiskoposu Mgr Olivier de Germay’i ziyaret etti.
Yıldırım’ın ‘nezaket ziyareti’ sırasında çektirdiği fotoğrafta verdiği poz ise görenleri hayrete düşürdü.
Fotoğrafta Başpiskopos'un bir adım önünde duran Yıldırım, şahadet parmağını kaldırıp kaldırarak verdiği pozu, konsolosluk hesabından da paylaştı.
Yıldırım’ın söz konusu fotoğrafı başkonsolosluğa ait X (Twitter) hesabından “Nezaket ziyaretinde bulunduğumuz Lyon Başpiskoposu @MgrdeGermay’e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz.” notuyla paylaşıldı.
Fotoğrafa gelen yoğun tepkilerin üzerine, konsolosluk hesabı söz konusu fotoğrafın yer aldığı gönderiyi sildi.
Son Güncelleme: