BM raportörlerinden ABD ve İsrail'in UCM tehditlerine tepki: Kendilerini şampiyon olarak görüyorlar

BM raportörleri, ABD ve İsrail'in UCM'yi tehdit etmesine sert tepki gösterdi. Raportörler, 'Kendilerini hukukun üstünlüğünün şampiyonları olarak gören ülkelerin, bağımsız ve tarafsız bir uluslararası mahkemeyi sorumluluktan kaçmak için sindirmeye çalıştığını görmek şok edici.' ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrailli yetkililer, İsrailli yöneticiler hakkında tutuklama kararı verebileceği iddia edilen UCM'nin yetkililerine ve aile üyelerine misilleme tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditler, BM raportörleri tarafından dehşet verici olarak nitelendirildi ve 'cezasızlık kültürünü' teşvik ettiği vurgulandı.

Raportörler, Gazze'de yaşanan vahşete son vermek ve 7 Ekim'den bu yana hukuka aykırı şekilde öldürülen, yaralanan, travmaya uğrayan veya rehin alınan kişiler için adalet aramak için bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, devlet yetkililerinin uluslararası adalet arayışında olan bir mahkemeye karşı misilleme tehdidinde bulunmasının üzücü olduğu kaydedildi.

'KENDİLERİNİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ŞAMPİYONLARI OLARAK GÖRÜYORLAR'

Açıklamada, 'Kendilerini hukukun üstünlüğünün şampiyonları olarak gören ülkelerin, bağımsız ve tarafsız bir uluslararası mahkemeyi sorumluluktan kaçmak için sindirmeye çalıştığını görmek şok edici.' ifadesiyle ABD ve İsrail'in tutumuna tepki gösterildi.

UCM çalışanlarına yönelik tehditlerin insan hakları normlarını ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada, tüm devletlerden Mahkeme'nin bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve Mahkeme'de çalışanların bağımsızlığı ve tarafsızlığının korunması talep edildi.

Son olarak, UCM'nin Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin'deki soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi ağır uluslararası suçları soruşturma yetkisine sahip olduğu hatırlatıldı. UCM'nin rolünün 'her zamankinden daha önemli' olduğu vurgulanan açıklamada, 'Mahkeme'nin ve Başsavcısı'nın (Kerim Han) çalışmalarını engellemek, sadece işgal altındaki Filistin topraklarında hesap verebilirlik açısından değil, bir bütün olarak uluslararası adalet açısından da zararlı olacaktır.' değerlendirmesinde bulunuldu.

UCM'NİN, 'İSRAİLLİ ÜST DÜZEY YETKİLİLİER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERECEĞİ' İDDİASI

UCM'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararı vereceği iddia edilmişti.

Uluslararası medyada, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "Kararları etkilemeye son verin." çağrısı yapılmıştı.

Bir grup ABD'li Cumhuriyetçi senatör ise Han'ı, kararı çıkarmaması konusunda uyararak, "ağır yaptırımlarla" tehdit etmişti.