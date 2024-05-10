Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.
Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA