Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki otobüs Moyka Nehri'ne düştü.

Kazada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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