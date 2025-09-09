Sosyal Medya Yasağı Nepal'i Karıştırdı! Başbakan Oli İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nepal’de geçtiğimiz hafta 26 sosyal medya platformunun kayıt yaptırmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmasının ardından başlayan protestolar, ülkede büyük bir krize yol açtı. Başkent Katmandu ve diğer şehirlerde “Gen Z Protestoları” olarak adlandırılan eylemler, hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet olaylarına dönüştü.

Protestoların hedefinde olan Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, bugün istifa ettiğini duyurdu. Oli, açıklamasında mevcut krize anayasal bir çözüm bulmak amacıyla görevinden ayrıldığını belirtti.

BAŞBAKANIN EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Protestolar sırasında kalabalık, Oli’nin ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’nın evlerini ateşe verdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Nepal Komünist Partisi Maoist lideri Pushpa Kamal Dahal’ın konutları ile Nepali Kongre Partisi’nin merkezi de saldırıya uğradı.

Deuba’nın eşi ve mevcut Dışişleri Bakanı Arzu Deuba Rana’ya ait bir özel okul da kundaklandı. Gösteriler sırasında Katmandu’da sokağa çıkma yasağı uygulanırken, okullar kapatıldı ve Tribhuvan Uluslararası Havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşları durdurdu.

Kaynak: İHA