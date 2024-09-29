Nepal Felaketi Yaşıyor! 100 Kişi Öldü, Onlarca Kayıp Var

Güney Asya ülkesi Nepal üç gündür şiddetli yağışların pençesinde... Yaşanan sel ve toprak kaymaları nedeni ile bugüne kadar 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayıp.

Nepal Felaketi Yaşıyor! 100 Kişi Öldü, Onlarca Kayıp Var

Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Kaynak: AA

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