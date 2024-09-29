Kimsenin Ziyaret Etmediği Pandalar Hayvanat Bahçesinden Kovuldu

Finlandiya'da bulunan Ahtari Hayvanat Bahçesi, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, dişi panda Lumi ile erkek panda Pyry'nin planlanandan 8 yıl önce Çin'e döneceğini duyurdu.

ÇİN HEDİYE ETMİŞTİ

Pandalar, 2017 yılında İskandinav ülkesinin bağımsızlığının 100. yıl dönümü dolayısıyla Çin tarafından hediye edilmiş ve 2033 yılında geri alınması planlanıyordu. Ancak tesis tarafından yapılan açıklamada, o tarihten bu yana hayvanat bahçesinin koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi sayısının azalması, enflasyon ve faiz oranlarında artış gibi bir dizi zorlukla karşılaştığı belirtildi.

Helsinki ile Pekin arasındaki panda anlaşması, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Finlandiya'yı ziyaret ederek dönemin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüştüğü 2017 yılının nisan ayında tamamlanmıştı.

KORUMA ÜCRETİ 2 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI

Pandalar Ocak 2018'de Finlandiya'ya ulaştı. Hayvanat bahçesi, daha fazla turist çekebilmek umuduyla yaklaşık 6,7 milyon sterline mal olan özel bir panda bölümü inşa etti. Dev pandaların yediği bambular Hollanda'dan getirtildi. Ancak Lumi ve Pyry'nin bakımı ve Çin'e ödenen koruma ücreti, hayvanat bahçesine yıllık yaklaşık 1,5 milyon euroya mal oldu.

Helsinki'deki Çin Büyükelçiliği, Pekin'in Ahtari'nin mali sıkıntılarını çözmesine yardımcı olmaya çalıştığını, buna Finlandiya'da faaliyet gösteren Çinli şirketleri hayvanat bahçesine bağış yapmaya ve borç düzenlemelerini desteklemeye çağırdığını belirtti ancak ziyaretçi sayısındaki düşüş ve ekonomideki köklü değişiklikler, pandaların Finlandiya'nın bu küçük hayvanat bahçesi için çok büyük bir yük olduğunu kanıtladı.

KARANTİNAYA GİRECEKLER

Pandalar Çin'e geri gönderilmeden önce ekim ayı sonunda bir aylık karantinaya girecek.

Nüfusu 5,6 milyon olan Finlandiya, 1950 yılında Çin'le siyasi ilişki kuran ilk Batılı ülkeler arasında yer almıştı.

Çin, iyi niyet ve yakın siyasi bağların bir göstergesi olarak dev pandaları ülkelere hediye etmiş ve Finlandiya, dev pandaları alan ilk İskandinav ülkesi olmuştu.

Kaynak: T24