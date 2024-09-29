Hizbullah'ın Bir Sonraki Adımı Ne Olacak? İşte 5 Soruda Nasrallah'ın Ölümü

İsrail ordusunun Beyrut’a saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybederken, Nasrallah’ın ölümü sonrası ortaya birçok soru ortaya çıktı.

İsrail dün yaptığı açıklamada Nasrallah’ın öldürüldüğünü açıklarken, Lübnan Hizbullah’ından gelen açıklama Tel Aviv’in iddiasını doğruladı.

İsrail’in Hizbullah’ın merkez karargahını hedef aldığı saldırıda lider isim Nasrallah’ın öldürülmesi ‘Şimdi ne olacak?’ Sorusunu akıllara getirdi. Saldırıda Ali Karaki, istihbarat şefi Hasan Yasin ve İran Devrim Muhafızları'nın Lübnan'daki Kudüs Gücü komutanı Abbas Nilforuşan gibi üst düzey isimler de hayatını kaybetti.

İsrail’de yayın yapan Times of Israel gazetesi, Tel Aviv’den üst düzey bir yetkilinin, İsrail istihbaratının 2040'a kadar İsrail devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan İran planının ayrıntılarını ele geçirdiğini ve Nasrallah'ın da bu planın önemli bir parçası olduğunu öne sürdüğünü yazdı.



YERİNE KİM GEÇECEK SORUSU ORTAYA ÇIKTI

Hizbullah lideri Nasrallah’ın hayatını kaybetmesiyle, yerine kimin geçeceği merak konusu olurken, bu kişiyi hem Hizbullah’ın hem de İran’ın kabul etmesi gerektiği bildirildi. En muhtemel ismin Seyyid Haşim Seyfeddin olduğu kaydedilirken, Seyfeddin’in 32 yıldır Hizbullah’a liderlik eden Nasrallah’ın kuzeni olduğu biliniyor. Seyfeddin, ABD’nin terör listesine aldığı kişiler arasında yer alıyor.



İSRAİL EMİR KOMUTAYI ÇÖKERTTİĞİNİ İDDİA EDİYOR

İsrail saldırılarda Hizbullah’ın emir komuta zincirinin tamamen çökertildiğini savunurken, Washington Enstitüsü'nden analist Hanin Ghaddar, Hizbullah’In henüz güdümlü ve uzun menzilli silahlarını kullanmadığının altını çizdi.

Hizbullah ise İsrail’le savaşa devam edeceğini duyurdu.

İRAN NE CEVAP VERECEK?

Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesiyle, İran’ın vereceği cevap de merak konusu olurken, İngiliz haber ajansı Reuters, İran’ın hem Hizbullah hem de diğer bölgesel güçlerde bir sonraki adımı tartışmak için temas halinde olduğunu bildirdi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı bir yere nakledildiği de gelen bilgiler arasında.

İran lideri Hamaney, Nasrallah’ın ölümünün intikamsız kalmayacağını bildirirken, "Nasrallah bir birey değildi. O bir yol ve bir düşünce okuluydu. Bu yol devam edecek” açıklamasını yaptı.

İran’da Meclis ulusal güvenlik komisyonu da acil olarak toplandı.

NASRALAH KİMDİR?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya geldi.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

Nasrallah, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna desteğini açıklayarak, ateşkes imzalanana kadar İsrail'e saldırıların sürdürüleceğini defalarca söyledi.