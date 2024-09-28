İran'da Nasrallah İçin 5 Günlük Yas İlan Edildi

İran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümü dolayısıyla, 5 gün ulusal yas ilan edildi. İran lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı. Hamaney, Lübnan halkı ile hükümeti ve Hizbullah başta olmak üzere "direniş cephesine" başsağlığı dileyerek, İran'da 5 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA