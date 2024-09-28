Pakistan'da Çocuk Felci Alarmı: Vaka Sayısı 24'e Yükseldi

Pakistan basınına göre, son bir haftada Sind, Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 1'er çocuk felci vakası daha tespit edildi. Buna göre ülke genelinde bu yıl tespit edilen çocuk felci vakası sayısı 24'e yükselmiş oldu.

Şu ana kadar Belucistan'da 15, Sind'de 5, Hayber Pahtunhva'da 2, Pencap ve İslamabad'da da 1'er vaka kayıtlara geçti. Pakistan'da geçen yıl toplam 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DA YAYGIN

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı. Çocuk felci vakaları, halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA