İsrail Batı Şeria'da Filistinlileri Alıkoydu!

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’nın Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, İsrailli gaspçıların, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki "Hamamat el-Malih" bedevi topluluğunun, gasp ettikleri topraklara saldırdığını iddia ettiğini paylaştı.

Bu nedenle gaspçıların İsrail askerlerinin koruması altında, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu bölge sakinlerini birkaç saat boyunca alıkoyduğunu aktaran Bişarat, askerlerin Muhammed Selman Zahire adlı Filistinliyi de gözaltına aldıktan sonra, gaspçı İsraillilerle bölgeden çekildiğini söyledi.

İsrailli gaspçıların Filistinlileri yerlerinden etmeyi amaçladığını ifade eden Bişarat, "İsrailli gaspçıların çeteleri artık bölgeyi kontrol ediyor, İsrail ordusu da onların komutası altında hareket ediyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor

Kaynak: AA