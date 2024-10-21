Sonunda Bu da Oldu... İsrail BM Kulesini Buldozerle Yıktı!

Gazze'nin ardından Lübnan'a yönelik saldırılarını da artıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Marvahin'de BM Barış Gücü'nün gözlem kulesini ve çevresindeki telleri kasıtlı olarak yıktı. BM, İsrail'in bu hamlesinin uluslararası hukuka net olarak aykırı olduğunu vurguladı.

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Sonunda Bu da Oldu... İsrail BM Kulesini Buldozerle Yıktı!

Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde katliamlar yapan İsrail, son dönemde Lübnan'a da büyük saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, son olarak Lübnan'ın güneyindeki Marvahin'de Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) gözlem kulesini ve çevresindeki telleri yıktı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı" bilgisi verildi. Ayrıca açıklamada, "İsrail ordusuna ve tüm aktörlere" BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülükleri anımsatıldı.

Sonunda Bu da Oldu... İsrail BM Kulesini Buldozerle Yıktı! - Resim : 1

'ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI'

BM mevzilerini ihlal etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusu, defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir. Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sonunda Bu da Oldu... İsrail BM Kulesini Buldozerle Yıktı! - Resim : 2

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Kaynak: AA

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