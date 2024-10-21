Havalimanından Yolcuları Çıldırtan Karar: Yalnızca 3 Dakika…

Yeni Zelanda’daki Dunedin Havaalanı’nda bulunan ‘sarılmalara üç dakikalık sınır’ getiren uyarı tabelası, dünya çapında tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

Terminalin yolcu bırakma bölgesine yerleştirilen tabelada, “Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın” ifadesi yer aldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada viral olan tabela, zaman sınırını ‘insanlık dışı’ bulan bazı kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Kullanıcılardan bazıları ise çoğu havalimanında yolcu bırakma bölgelerinin paralı olduğunu hatırlatarak 3 dakika sınırlamasına rağmen alanın ücretsiz olmasını olumlu buldu.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise uygulamanın yolcu trafiğinin yoğun olduğu başka havalimanlarında da uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Karara tepki gösterenler ise “Sarılmaya zaman sınırı koyamazsınız” diyerek uygulamanın yanlış olduğunu ifade etti.

Dunedin Havaalanı CEO’su Daniel De Bono ise, asılan uyarı tabelasını “20 saniyelik bir kucaklamanın aşk hormonu oksitosinin patlamasına yeteceğini gösteren bilimsel çalışmayı” örnek göstererek savundu.

Kaynak: Hürriyet.com.tr