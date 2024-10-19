Barselona’dan İstanbul Havalimanı’na Direkt Sefer

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi olan Vueling Airlines ile Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşların başlayacağını açıkladı.

Barselona’dan İstanbul Havalimanı’na Direkt Sefer

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi olan Vueling Airlines ile Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na direkt sefer başlatacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, seferlerin 29 Ekim'de başlayacağı belirtildi.

HAFTADA 3 SEFER

Duyuruda, "29 Ekim'den itibaren Vueling ile İstanbul-Barselona (BCN) arası direkt uçuşun tadını çıkarın. Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante ve Oviedo gibi 99'dan fazla muhteşem destinasyona kolay bağlantılar keşfedin." ifadelerine yer verildi.

Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok noktaya uçuş gerçekleştiren Vueling Airlines'in İstanbul'a Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 sefer olacak şekilde düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

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