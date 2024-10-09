Son Yüzyılın En Kötüsü! Florida’da Milton Kasırgası Alarmı

Helene Kasırgası nedeniyle daha önce yıkıma uğrayan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaleti şimdi de Milton Kasırgası için alarma geçti. Yüksek fırtına dalgaları ve aşırı sel tehdidiyle etkili olması beklenen Milton Kasırgası, Florida kıyı şeridine doğru ilerlerken binlerce kişi de tahliye edildi. Helene'in ardında bıraktığı enkazın yeni kasırganın etkisiyle tehlikeli kazalara yol açmasına engel olmak amacıyla kıyıdaki ekipler temizleme çalışmalarını hızlandırdı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre Milton Kasırgası, daha önce 4. kategoriye kadar zayıflamıştı ancak rüzgarın hızı bir kez daha Kategori 5 eşiğini geçti. Yucatán Valisi Joaquín Díaz Mena'ya göre, fırtına salı günü erken saatlerde Meksika'nın Yucatán yarımadasının açıklarında kaldı. Kıyıya yakın elektrik hatlarını, elektrik direklerini ve ağaçları deviren fırtına, bazı küçük saz çatılı yapıları da yıktı.

Milton'un Florida'nın merkezinden geçerek Atlantik Okyanusu'na doğru ilerlediği ve 46 santimetreye kadar yağış getireceği tahmin edirken yüz yılın en kötü kasırgası olabileceği de vurgulandı. Tampa Körfezi Ulusal Hava Servisi, Kasırga çarşamba günü geç saatlerde Florida'nın orta Körfez kıyısına ulaştığında fırtına dalgalarının yaklaşık üç metre yüksekliğe kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

BİDEN OLANÜSTÜ HAL İLANINI ONAYLADI

Florida Valisi Ron DeSantis Florida'nın batı yakasının "büyük etkilere hazırlıklı olması gerektiği" uyarısında bulunurken, Başkan Joe Biden da Milton'ın "Florida'yı vuran son 100 yılın en kötü fırtınalarından biri olabileceği" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida için olağanüstü hal ilanını onayladı. Beyaz Saray ise Biden'ın salı günü fırtınayı izlemek üzere Almanya ve Angola'ya yapacağı ziyareti erteleyeceğini duyurdu. Ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın bölgede yaklaşık 900 personelinin bulunduğu ve 20 milyon öğün yemek ve 40 milyon litre su ile iki stoklama alanı oluşturulduğu bildirildi.

HELENE SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Milton, Helene Kasırgası'nın ABD'nin doğu kıyısında yarattığı ve en az 225 kişinin ölümüne yol açan yıkımın üzerinden iki haftadan kısa bir süre geçtikten sonra meydana geldi. Florida Valisi DeSantis, Milton Kasırgası yaklaşırken Helene'den kalan enkazı toplamak için gece gündüz çalışmaya devam etme sözü verdi. Salı günü öğleden sonra Ocala'da brifing veren vali, Florida Ulaştırma Bakanlığı ekiplerinin 48 saatten biraz fazla bir süre içinde 1.300 kamyon dolusu enkazı kaldırdığını belirterek, bunu "çok çok büyük bir miktar" olarak nitelendirdi.

DeSantis, temizlik çalışmalarının, yeni kasırgayı göğüslemek için hazırlık yapan toplumların daha fazla zarar görmesini engellemenin anahtarı olduğunu vurguladı. "Bu konuda büyük bir mesafe kat ettik," diyen DeSantis, şunları da sözlerine ekledi: "Ne kadar çok enkazı temizleyebilirsek, o kadar az hasar meydana gelecek. Bu hasar, enkazın Meksika Körfezi’ne sürüklenmesi veya diğer binalara fırlayan parçalar şeklinde olabilir.”

Hızla şiddetlenerek büyüyen kasırgaların arka arkaya gelmesi, iklim değişikliğinin kasırgaların sıcak sularda gelişmesine olanak tanıyan koşulları daha da kötüleştirmesi ile birlikte gerçekleşiyor. Milton, 1 Haziran'da başlayan Atlantik kasırga sezonunun 13. isimli fırtınasıdır.

Kaynak: Euronews & AP