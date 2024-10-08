Büyük Tehlike Kapıda! Tahliyeler Başladı... Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Fırtına, Florida'ya Yaklaşıyor

Pazartesi günü Meksika Körfezi üzerinde oluşan Milton Kasırgası, tropikal depresyon seviyesinden yalnızca 48 saat içinde kategori 5’e çıkarak fırtınalar tarihinde yeni bir rekora imza attı. Kasırganın saatte 290 kilometre hızla esen rüzgarlarının, kısa sürede 360 kilometreye ulaşacağı öngörülüyor. Böylesi bir hızla ilerleyen kasırga, Güney Florida’da büyük bir korku ve endişeye sebep oldu.

YIKICI GÜÇ FLORİDA’YA YAKLAŞIYOR

Milton Kasırgası, hızla doğuya doğru ilerleyerek Florida’yı hedef alıyor. Uzmanlar, çarşamba akşamı saatlerinde kasırganın Florida’nın Körfez Kıyısı’na ulaşmasını bekliyor. Fırtına ilerledikçe, eyaletin geniş bir bölgesinde devasa fırtına dalgaları ve büyük yıkımlar yaratma potansiyeline sahip. Kasırganın, saatte 180 mil hızla esen rüzgarları ve beraberinde getirdiği tehdit, eyaletin doğusundan batısına her noktayı sarmış durumda.

FLORİDA’DA TAHLİYELER BAŞLADI

Milton Kasırgası’nın etkileri kendini hissettirmeye başlamadan önce Florida yetkilileri geniş çaplı tahliye kararları aldı. Tahliye emriyle birlikte yaklaşık 15 milyon kişi sel riski altındayken, 11 milyon kişi tropikal fırtınanın yıkıcı etkilerine karşı tetikte bekliyor. Halk, hızla dolan market rafları ve boşalan sokaklarda kasırganın yaklaşmasını tedirginlikle izliyor. Daha önce Helene Kasırgası’yla mücadele eden Florida halkı, şimdi de Milton’un yarattığı kaygıyla karşı karşıya.

KASIRGANIN ETKİLERİ VE HAZIRLIKLAR

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Milton Kasırgası’nın karaya ulaştığında yıkıcı bir etki bırakacağını belirtti. Bölgedeki deniz sıcaklıklarının yüksek olması, fırtınanın gücünü artırarak daha büyük bir tehlike yaratıyor. Ancak uzmanlar, kasırganın karaya ulaşmadan önce güç kaybetme ihtimalinin de bulunduğunu; bu durumda rüzgar hızlarının bir miktar azalabileceğini ifade ediyorlar. Buna rağmen, özellikle batı kıyısında fırtına dalgaları ve seller nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin büyük bir tehdit altında olduğu vurgulanıyor.

FEDERAL ÖNLEMLER ALINDI

Beyaz Saray, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile birlikte kasırgaya karşı kapsamlı önlemler alıyor. Helene Kasırgası’nın enkazıyla mücadele eden bölgelerde çalışmalar hızlandırıldı ve olası yıkımlara karşı tedbirler alınıyor. Beyaz Saray yetkilileri, "Helene’nin yarattığı tahribat, başka bir kasırganın vurması halinde büyük tehlikeler yaratabilir" diyerek duruma dikkat çekti. Milton’un yıkıcı etkilerine karşı önlem almak, şu an için en büyük öncelik.

SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ...

NBC meteoroloğu John Morales, Milton Kasırgası’nın hızla büyümesinin ardındaki nedenin iklim değişikliği olduğunu belirtiyor. Küresel ısınma, kasırgaların giderek daha sık ve şiddetli hale gelmesine yol açıyor. Özellikle Meksika’nın Yucatán Yarımadası’ndaki kaynak yetersizliği çeken topluluklar, bu tarz devasa fırtınalar karşısında çaresiz kalıyor ve büyük bir tehdit altında yaşıyor.

NHC SİTESİNDE TEKNİK SORUNLAR

Kasırgaya olan yoğun ilgi, Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) web sitesinde teknik sorunlara yol açtı. Pazartesi günü yaşanan kısa süreli kesinti, kullanıcıların tahmin raporlarına ulaşmasını zorlaştırdı. Yetkililer, sitenin kısa sürede normale döndüğünü ve artık kesintisiz hizmet verdiğini bildirdi.

FLORİDA YENİDEN AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Florida, henüz iki hafta önce Helene Kasırgası’nın izlerini silmeye çalışırken, şimdi Milton Kasırgası’nın yaratacağı olası yıkımlarla yüzleşiyor. Ardı ardına gelen bu iki büyük fırtına, bölge halkı üzerinde büyük bir psikolojik ve fiziksel baskı yaratıyor. Yetkililer, bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmek için hem federal hem de yerel düzeyde tüm kaynakları seferber ediyor.

Kaynak: AA-İHA