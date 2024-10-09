369 Gündür Saldırılar Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Geçti

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 42,010'a, yaralı sayısı ise 97,720'ye ulaştı.

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369 Gündür Saldırılar Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Geçti

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına 369 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda can kaybının 42 bin 10’a, yaralı sayısının da 97 bin 720’ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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