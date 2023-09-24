Somali'de bomba yüklü kamyon patlatıldı: 18 ölü

Somali'nin Beledveyne şehrinde bir güvenlik kontrolü noktasında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

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Somali'de bomba yüklü kamyon patlatıldı: 18 ölü

Hirshabelle eyaletinin İçişleri Bakanı Abdirahman Dahir Gure, saldırıda 40 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gure, yaralılardan 20'sinin Beledveyne'de hastaneye kaldırıldığını, durumu ağır olan 20 kişinin ise helikopterle başkent Mogadişu'ya götürüldüğünü bildirdi.

Cumartesi günü meydana gelen saldırıdan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kamyonun güvenlik noktasına çarptığı ve üzerinden kara dumanlar yükseldiği görülüyor.

Henüz saldırıyı Somali'de sıkça saldırılar gerçekleştiren radikal İslamcı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmedi.

Associated Press'e konuşan bir görgü tanığı, "Patlayıcı yüklü kamyon zorla hükümetin kontrol noktasından geçti, payladığı sırada güvenlik gücüne ait araç tarafından kovalanıyordu" dedi.

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