Papa'dan göç konusunda Avrupa'ya çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, göç konusunda Avrupa'ya sorumluluk çağrısı yaptı.

Papa'dan göç konusunda Avrupa'ya çağrı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretinin son gününde Akdeniz bölgesinin dört bir yanından gelen 140 piskopos ve gencin katıldığı Akdeniz Toplantıları kapsamında konuştu.

Papa Franciscus, Hz. İsa'nın yoksullara yardım ettiğini hatırlatarak, yoksulların bir sayıdan ibaret olmadığını ve kardeş gibi muamele görmeleri gerektiğini anlattı.

Akdeniz'deki göçmenleri kasteden Papa Franciscus, "Onları hoş karşılamalıyız, saklamamalıyız, entegre etmeliyiz, onlardan kurtulmamalıyız" dedi.

Papa Franciscus, göç konusunda Avrupa'yı sorumluluğa çağırarak, göçmenlerin korunmasını istedi.

"AKDENİZ DÜNYANIN AYNASIDIR"

Akdeniz'in biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna değinen Papa Franciscus, "Akdeniz dünyanın aynasıdır. (Akdeniz) İçinde küresel bir kardeşlik çağrısı barındırıyor" diye konuştu.

Papa Franciscus, Marsilya'nın çok kültürlü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, "Marsilya bize, zorluğa rağmen birlikte geçinmenin mümkün olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Papa Franciscus, ikili görüşme için Marsilya'da bir araya geldi.

Katoliklerin ruhani lideri bugün aynı kentte Velodrome Stadyumu'nda 60 bin kişinin katılacağı ayini yönetecek.

Kaynak: AA

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