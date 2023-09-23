CHP'de kurultay tarihi belli oluyor! Salı günü netlik kazanacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şu ana kadar 16 il kongresi tamamlandı, kasım ayının ilk haftası yapılması beklenen 38. Olağan Kurultay'ın tarihi salı günü Parti Meclisi'nde (PM) kesinleşecek.

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CHP'de kurultay tarihi belli oluyor! Salı günü netlik kazanacak

CHP’nin geçtiğimiz günlerde başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor.

Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP’de şu ana kadar İzmir, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Konya, Muş, Niğde, Rize ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilin il başkanı seçildi. Partide hafta sonu ise Ankara, Aksaray, Bilecek, Balıkesir, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Manisa, Mersin, Siirt ve Tokat il başkanları belirlenecek.

İSTANBUL İL KONGRESİ 8 EKİM'DE

CHP’nin İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK), salı günü ise PM toplantısı yapılacak. PM’de 38. Olağan Kurultay’ın tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Kurultay tarihi için geçtiğimiz hafta yapılan MYK’da 4-5 Kasım tarihinin önerilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

CHP’de büyük kurultaydan iki hafta sonra da tüzük kurultayının yapılması bekleniyor. Tüzük kurultayında, parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.

Bu kapsamda, Avrupa’daki sol partilerin tüzükleri ile Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri inceleniyor.

Yeni tüzükte, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, yüzde 50 cinsiyet kotası uygulaması, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.

Büyük kurultay öncesinde, 22-23-24 Ekim’de milletvekillerinin Sapanca’da kampa girmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı kampta, yerel seçim hazırlıkları ve kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmaması konusu da milletvekillerinin görüşüne sunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler
CHP CHP kurultayı İstanbul Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
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