İsrail, Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Filistin'in Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait bazı noktaları hedef alan hava saldırısı düzenledi.

Sınır yakınında gerçekleştirilen gösterinin ardından, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Gazze kentinin doğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'a ait noktaları hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan hava saldırısında hedef alınan yerlerin sınıra yakın bölgede olduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin, hava saldırısının öncesinde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 28 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistinliler, sağcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 6 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliy