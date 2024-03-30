Sigortadan 1 milyon sterlin almak için bacaklarını kestirdi, tutuklandı

T24'ün aktardığına göre, Tayvan'da ismi açıklanmayan 23 yaşındaki öğrenci, sigortadan 1 milyon sterlin tutarında ödeme almaya çalıştıktan sonra sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle tutuklandı.

Genç öğrenci, soğukta meydana geldiği iddia edilen bir motosiklet kazası nedeniyle bacaklarının ampute edilmesine sebep olan bir dolandırıcılık girişiminde bulundu.

Donma yaralanmaları nedeniyle tedavi gördükten sonra sigortadan yüklü bir meblağ ödeme almayı planladığı iddia edilen genç öğrenci, dördüncü derece donma, kemik nekrozu ve sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra bacakları baldır bölgesinin altından kesildi.

Sağlık çalışanları, gencin bacaklarındaki yaralanmaların doğal bir donma vakası olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Gencin soğuk havada motosiklet yolculuğu nedeniyle yaralanmadığı, her iki bacağını da kasıtlı olarak 10 saate kadar kuru buz dolu bir kovaya koyması nedeniyle yaralandığı tespit edildi. Kuru buzun sıcaklığının -78 derece olduğu ve vücutla doğrudan temas halinde cilt hücrelerinin ölümüne neden olacağı belirtildi.

Sigorta şirketleri ödeme yapmayı reddederken, yalnızca bir sigorta şirketi geri ödemeli olarak 5 bin 600 sterlin tutarında bir ödeme yapmayı kabul etti. Genç öğrenci dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Savcılar, motosiklet olayının yaşandığı gecedeki havanın dondurucu koşullardan uzak olduğunu belirtirken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Tayvan subtropikal bir bölge olduğundan, doğal iklim koşulları nedeniyle ampütasyon gerektiren şiddetli donma vakaları duyulmamıştır" dendi.