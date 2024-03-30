Rusya'da yeni bir terör saldırısı girişimi engellendi

Rusya'da başkentteki katliamın ardından, bir silahlı saldırı girişiminin daha engellendiği duyuruldu.

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Rusya'da yeni bir terör saldırısı girişimi engellendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve şu ana kadar 144 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, bir silahlı saldırı girişiminin daha engellendiği bildirildi.

Rusya iç istihbarat örgütü FSB, ülkenin güneyinde 'terör saldırısı düzenleme planı' yapan 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Stavropol bölgesindeki saldırı girişiminin engellendiğini duyuran FSB, saldırganların Orta Asya kökenli olduğunu belirtti. Rus istihbaratı silahlı kişilerin yakalandığı görüntüleri de yayınladı.

Açıklamada, patlayıcı üretiminde kullanılan kimyasal malzemeyle yakalanan bu kişilerin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı belirtildi.

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