Satranç ustası, Rusya'nın 'terör' listesine girdi

Rusya, eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'u "terörist ve aşırılıkçılar" listesine dahil etti.

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Satranç ustası, Rusya'nın 'terör' listesine girdi

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan "terörist ve aşırılıkçılar" listesine Kasparov’un ismi eklendi.

Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu.

2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014’te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Kasparov, "Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi" çağrısında bulunmuştu. Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da "yabancı ajan" listesine alınmıştı.

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