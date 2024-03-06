44 yıl sonra gelen karar: İdam edilen başbakan adil yargılanmadı

Pakistan’da 1977’deki darbenin ardından idam edilen eski Başbakan Zülfikar Ali Butto yeniden gündemde.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 44 yıl önce 'cinayetten' hüküm giydikten sonra asılarak idam edilen eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun adil yargılanmadığına hükmetti.

Euronews’in aktardığına göre; Yüksek Mahkeme Başyargıcı Kazi Feyz İsa, canlı yayınında yaptığı açıklamada, kararın, kendisi başkanlığındaki dokuz üyeli kurulun oy birliğiyle alındığını dile getirdi. Başyargıç, "Adil yargılama ve yasal süreç gerekliliklerinin yerine getirilmediğini tespit ettik" ifadesini kullandı.

Butto, 14 Ağustos 1973'te ülkenin Başbakanı olmuş, 1977 yılında General Ziya'ül Hak tarafından yapılan askeri darbeyle devrilmiş ve 1979'da idam edilmişti. Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) kurucusu olan Butto, askeri rejim altında yapılan hızlı bir yargılamanın ardından asılmıştı.

BAŞBAKAN KARARDAN MEMNUN

Başbakan Şahbaz Şerif, kararı memnuniyetle karşıladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Bir mahkeme tarafından yapılan bir yanlışın yine bir mahkeme tarafından düzeltilmiş olması olumlu bir gelişme" değerlendirmesinde bulunuldu.

Karar, Pakistan Halk Partisi (PPP) Genel Başkanı Bilaval Butto Zardari'nin babası Asıf Ali Zardari'nin 2011 yılında cumhurbaşkanı olduğu dönemde yaptığı bir yargı başvurusu sonucunda alındı. Başvuruda PPP kurucusuna verilen ölüm cezasının yeniden gözden geçirilmesi konusunda üst mahkemeden görüş istenmişti.

“AİLEMİZ BU SÖZLERİ DUYMAK İÇİN ÜÇ KUŞAK BEKLEDİ”

Bilaval Butto Zerdari, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Ailemiz bu sözleri duymak için 3 kuşak bekledi" açıklamasında bulundu.

İnsan hakları örgütleri, General Ziya'ül Hak'ın 11 yıllık diktatörlüğünün demokrasiye saldırı, PPP dahil siyasi figürlere zulüm ve hapse atma, muhaliflerin kamu önünde kırbaçlanması gibi uygulamalarla geçtiği suçlamaları yöneltti.

ÜLKEDE HİÇBİR BAŞBAKAN 5 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

Pakistan'ın 77 yıllık tarihinde hiçbir başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

Ziya'ül Hak’ın ölümüyle ülkede 1977'den sonraki ilk serbest seçimler 1988'de yapıldı.

Zülfikar Ali Butto'nun kızı Benazir Butto ise Kasım 1988'deki seçimleri kazanarak ülkenin ilk kadın Başbakanı oldu.

Butto'nun başbakanlığı, yolsuzluk suçlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Gulam İshak Han tarafından 6 Ağustos 1990'da sona erdirildi ve seçime gidildi.

Benazir Butto, 1993'te tekrar Başbakan seçildi ancak dönemin Cumhurbaşkanı Faruk Leghari, Kasım 1996'da hükümeti düşürdü.

Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Pakistan'ın Ravalpindi kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.