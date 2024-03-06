Miçotakis'in 'gizli' Ukrayna ziyaretinde saldırı paniği

Ukrayna-Odessa'ya sürpriz bir ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Zelenskiy ile görüşmesinden önce, Yunan heyetinden 150 metre uzaklıkta bir patlama meydana geldiği açıklandı.

Miçotakis'in 'gizli' Ukrayna ziyaretinde saldırı paniği

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için Odessa'ya sürpriz bir ziyaret düzenledi. Kamuoyuna duyurulmadan planlanan ziyaret sırasında, Yunan heyetinden 150 metre uzaklıkta bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Proto Thema gazetesine konuşan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou, heyette can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Ziyaret sırasında, Miçotakis'in bulunduğu Odessa şehrine Rusya'nın saldırı düzenlediğini belirten hükümet kaynakları ise, Miçotakis'in herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını bildirdi.

Efimerida Ton Sintakton gazetesi, iki liderin görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü ancak 'güvenlik kaygıları' nedeniyle basın açıklamasının canlı olarak yayınlanmayacağını aktardı.

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