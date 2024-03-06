Mısır IMF ile anlaştı

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly, IMF ile yeni bir kredi anlaşması imzalandığını açıkladı.

Mısır IMF ile anlaştı

Mısır ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Aralık 2022'de imzalanan 3 milyar dolar tutarındaki önceki kredi anlaşması yerine, ekonomik reform programı kapsamında 8 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalandı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, halihazırda Kahire'yi ziyaret eden IMF heyeti başkanı Ivanna Vladkova Hollar ile basın toplantısı düzenledi.

Hollar, Gazze savaşı nedeniyle art arda yaşanan ekonomik zorluklar ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş sonrası kredinin değerinin 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarıldığını belirtti.

Medlubi de hükümetin, 5 aydan fazla süren görüşmelerin ardından IMF ile kredi anlaşması imzaladığını söyledi.

Mısır'ın döviz gelirleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş açtığı ekim ayından bu yana turizm sektöründeki gerilemeden ve Kızıldeniz'in güneyindeki Husi saldırıları nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki gemilerin transit ücretlerinde yaşanan düşüşten olumsuz etkilenmişti.

Mısır Merkez Bankası, bugün, politika faizini 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e yükseltmişti.

Alınan karar sonrası Mısır para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı hızlanmıştı.

Etiketler
Mısır IMF
44 yıl sonra gelen karar: İdam edilen başbakan adil yargılanmadı 44 yıl sonra gelen karar: İdam edilen başbakan adil yargılanmadı
Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia
Miçotakis'in 'gizli' Ukrayna ziyaretinde saldırı paniği Miçotakis'in 'gizli' Ukrayna ziyaretinde saldırı paniği
Bu ilçeleri ziyaret eden geri dönmek istemiyor! Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi Bu ilçeleri ziyaret eden geri dönmek istemiyor! Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi
ÇOK OKUNANLAR
En çok aldatan 2 burç belli oldu En çok aldatan 2 burç belli oldu
En temiz kalpli 3 burç açıklandı: İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı
Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' Üst düzey AKP'li canlı yayında kabul etti: 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'
Seçim yarışında heyecan artıyor: Son İstanbul anketinde kim önde? Son İstanbul anketinde kim önde?