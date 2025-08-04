Şartlı Tahliye Bekliyorlardı... Menendez Kardeşler İçin Flaş Gelişme

1989 yılında anne ve babalarını öldüren Lyle Menendez ve Erik Menendez kardeşler için, Netflix'in çektiği belgeselin de etkisiyle şartlı tahliye yolu açılırken, Erik Menendez'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Şartlı Tahliye Bekliyorlardı... Menendez Kardeşler İçin Flaş Gelişme
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ABD'de 1989 yılında anne ve babalarını öldürmekten tutuklanan Lyle Menendez ve Erik Menendez kardeşler Netflix'te yayınlanan belgesel ve dizileri sonrasında tüm dünyanın tanıdığı kişiler oldu. Küçüklüklerinden beri babalarının cinsel istismarına maruz kaldıklarını ve annelerinin de bilmesine rağmen duruma göz yumduğunu iddia eden kardeşlerin tahliyesi için sosyal medyada kampanyalar düzenlendi.

Kardeşlerin ağır cinayet suçuna rağmen tahliye edilip edilmeyeceği hala tartışma konusuyken, şu anda 54 yaşında olan küçük kardeş Erik Menendez'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Riskli bir duruma gelen böbrek taşı tedavisi için geçici olarak California'daki bir hastaneye nakledilen Erik Menendez'in tedavisi sonrasında da tekrar hapishaneye döndüğü belirtildi.

KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU

Erik Menendez'in üvey kızı Talia, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üvey babasının bir süredir devam eden bu sağlık sorunuyla alakalı ameliyat olduktan sonra hastaneden taburcu edildiğini duyurdu. Talia, yaptığı açıklamada "Babam hastaneden taburcu oldu ve hapishaneye geri döndü, yaklaşan şartlı tahliye duruşması için hazırlanıyor" dedi.

Erik Menendez'in daha önce de tıbbi bir sorunu nedeniyle San Diego'daki Richard J. Donovan Cezaevi'nden yerel bir hastaneye nakledildiğini açıklanmıştı. Talia sosyal medyadan yaptığı diğer açıklamada da babasının her iki böbreğinde birçok büyük taş olduğunu ve bu sebeple komplikasyonlar yaşadığını duyurdu.

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